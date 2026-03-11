Tunisie | Des solutions naturelles pour protéger son littoral

La Tunisie doit renforcer son recours aux solutions fondées sur la nature pour protéger son littoral long de 1200 km, de plus en plus exposé aux effets du changement climatique et de l’érosion côtière. Ce constat a été fait lors d’une réunion consacrée au thème «Mer et littoral : enjeux et solutions», organisée par l’association TunSea en partenariat avec l’Agence tunisienne de la protection et de l’aménagement du littoral (Apal).

Lors de cette discussion, experts, opérateurs touristiques, représentants institutionnels et associations environnementales ont souligné le rôle des écosystèmes naturels dans la protection des plages. L’importance de protéger les herbiers marins, les dunes et la biodiversité côtière a été particulièrement mise en avant, car ils constituent des barrières naturelles capables de renforcer la résilience du littoral face à la montée des eaux.

Les participants ont également insisté sur la responsabilité partagée de tous les acteurs, soulignant l’importance de promouvoir un tourisme durable et de renforcer la coordination entre les institutions publiques et la société civile afin de préserver les plages tunisiennes pour les générations futures.

TunSea, présentée comme une plateforme tunisienne de sciences participatives, promeut les initiatives de protection du milieu marin en impliquant citoyens, pêcheurs et jeunes chercheurs sur le terrain, du suivi de la biodiversité à la dépollution des fonds marins. L’Apal, organisme public chargé de la politique nationale de protection du littoral, opère sous l’égide du ministère de l’Environnement.

Le Programme national tunisien de protection du littoral (PNPP) comprend des mesures de lutte contre l’érosion et la submersion marine sur différents tronçons de côte.

Dans ce contexte, l’appel issu du débat de Tunis confirme l’importance croissante accordée aux mesures d’adaptation qui complètent les actions traditionnelles de protection des équilibres naturels côtiers.

