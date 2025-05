Tunis accueille la 1ère édition de Jazz’It Festival 

La première édition de la manifestation culturelle et artistique, Jazz’It Festival se tiendra du 29 au 31 mai 2025, Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la culture, Tunis.

Ce nouveau festival est initié par Malek Lakhoua, jazzman tunisien, qui en assure la direction artistique et l’organisation. Il espère recevoir, en trois jours, plus de 3000 festivaliers, tunisiens et étrangers, autour de concerts, workshops, expositions photos, animation et actionsartistiques variées.

Des artistes internationaux de la France, la Belgique, le Canada et les Etats-Unis, outre les jazzmen tunisiens, animeront les 3 soirées successives, avec 5 concerts séparés.

Jazz’It Festival est une invitation à la magie, à la découverte et à la célébration de la musique dans sa forme la plus pure, où chaque note, chaque souffle, chaque son et chaque silence résonne comme un hymne à la liberté et à la créativité.

Au programme, des artistes de renommée mondiale qui repoussent sans cesse les frontières du genre. L’ouverture, jeudi 29 mai, sera assurée par le saxophoniste belge Pietro Vaiana, qui, fidèle à son univers unique, présentera également son nouveau disque ‘‘Camera Obscura’’,paru sur le label partenaire Igloo Records. Une œuvre riche d’émotions et de virtuosité qui rend hommage à sa patrie d’origine, la Sicile.

En deuxième partie de soirée, Seamus Blake, saxophoniste de talent, partagera son univers singulier avec le public, aux côtés de Moncef Genoud, pianiste tuniso-suisse, reconnu comme l’une des figures majeures du jazz européen.

Le festival sera également l’occasion de découvrir des projets discographiques inédits à travers une soirée exceptionnelle, vendredi 30 mai, dédiée aux sorties de disques en vinyles sur le label Jazzit Records, hôte du festival. Le 1er concert sera celui du batteur Mourad Benhammou, maître du swing et de l’improvisation, qui présentera son dernier album ‘‘Silk & Soul’’.

Le deuxième album ‘‘Tunisian Vibes’’de Kyle Schaefer, pianiste américain, nous invitera, ensuite, dans un deuxième concert, à un voyage musical fascinant en réinterprétant les standards de la musique tunisienne, dans une fusion audacieuse des cultures.

Et ce n’est pas tout ! Samedi 31 mai, ce sera au tour de Mark Whitfield, une légende vivante du jazz moderne, de se reproduire à la Cité de la Culture. Sa maîtrise technique et son sens inégalé de l’expression font de lui un artiste incontournable.

Jazz’It Festival, c’est aussi un tremplin pour la jeune scène tunisienne avec des workshops et masterclasses animés par les artistes invités qui permettront au public et aux musiciens en herbe d’approfondir leurs connaissances du jazz et ses différentes facettes. Ces moments d’échange seront l’occasion unique d’apprendre aux côtés de figures majeures du genre, tout en partageant la passion commune pour cette musique vivante et intemporelle.

Outre l’exposition photographique inédite, le Jazzit Club, espace dédié aux after-concerts, offrira des soirées musicales intimistes et conviviales, où les artistes et les festivaliers pourront se retrouver et prolonger l’expérience dans une atmosphère détendue et chaleureuse.

«Cet événement est un acte de résistance et d’espoir, dans un contexte où la culture devient plus que jamais un vecteur de lumière dans l’obscurité, et un moyen de dialogue et d’échange. Jazz’It Festival se veut un message de paix et de solidarité entre les peuples du monde. Et c’est grâce au soutien de nos nombreux partenaires, institutionnels et médias divers, que nous avons pu concrétiser ce projet qui, nous l’espérons, marquera le début d’une belle et longue aventure», a déclaré Malek Lakhoua.