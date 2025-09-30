La cimenterie Cat-Colacem célèbre des 25 ans en Tunisie

La cimenterie italo-tunisienne Cat-Colacem a célébré son 25e anniversaire en Tunisie avec une journée portes ouvertes, lundi 29 septembre 2025, dans son usine de Djebel Djelloud, près de Tunis, accueillant plus de 800 visiteurs, dont des habitants, des étudiants, des institutions et des partenaires.

Selon un communiqué de l’entreprise, cette initiative a permis de découvrir en direct le cycle de production du ciment, les technologies utilisées et l’engagement concret de l’entreprise en faveur du développement durable.

Fondée dans les années 1930, Les Ciments artificiels tunisiens (Cat) a été la première cimenterie de Tunisie et, pendant trente ans, la seule du pays.

Nationalisée en 1977, elle a été privatisée en mai 2000 et rachetée par le groupe italien Colacem, qui a entamé un important processus de modernisation.

Innovation, développement durable et engagement citoyen

Outre la modernisation technologique, Colacem a mis l’accent sur le développement durable, en investissant dans la réduction des émissions et de la consommation de carburant et de matières premières.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont découvert comment Colacem a renforcé son engagement en faveur de la protection de l’environnement en investissant dans des technologies innovantes, en adoptant des pratiques de gestion responsable des ressources et en promouvant la sécurité et la formation continue des employés.

Colacem a également renforcé sa communication avec ses partenaires, notamment la communauté locale, et lancé des initiatives de transparence et de responsabilité sociale.

À l’issue des visites, Francesca Colaiacovo, présidente du groupe italien Financo, a prononcé un discours de bienvenue, où elle a rappelé comment Colacem a été le premier exemple d’internationalisation du groupe, soulignant la valeur humaine et professionnelle de ceux qui ont contribué à la croissance de l’entreprise et sa volonté d’ouvrir ses portes à la communauté pour partager sa vision d’avenir.

Le directeur général, Giuseppe Colaiacovo, a souligné la croissance et la transformation de l’usine, soulignant comment Cat-Colacem est aujourd’hui un leader de l’excellence industrielle grâce au dialogue entre les cultures italienne et tunisienne, à l’engagement quotidien de ses employés et à une vision commune du développement durable.

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a profité de l’occasion pour réaffirmer le rôle important des entreprises italiennes dans le tissu économique tunisien.

Cat-Colacem est «l’un des principaux investissements italiens en Tunisie, un exemple d’innovation technologique et d’engagement en faveur du développement durable», a-t-il déclaré, ajoutant que l’entreprise, à l’occasion de son 25e anniversaire, confirme sa position de référence pour l’industrie tunisienne, capable d’allier innovation, responsabilité sociale et engagement local.

Parmi les nombreux présents, le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici), Mourad Fradi, le secrétaire adjoint du département de la construction de l’UGTT, Taieb Bahri, et le président de l’association Tunisie pour tous, Touhami Midani.