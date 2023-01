Tunisie : la CCINE publie son planning de formation du 1er semestre 2023

La Chambre de commerce et d’industrie du nord-est (CCINE) vient de publier son programme de formation du 1er semestre 2023, couvrant une douzaine d’expertises.

Les formations, au nombre de douze expertises, seront réalisées par des experts et des consultants tunisiens et internationaux, et s’étaleront sur 2 ou 3 jours, ou sur plusieurs heures.

Les spécialités couvrent des domaines variés, tels que le supply chain, les règles d’origine, le leadership, le PNL, le team building, le dédouanement, la sécurité au travail, la comptabilité, Excel avancé, et la fiscalité des entreprises.

Une fiche d’inscription accompagne chaque formation indiquée dans le planning.