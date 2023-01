La chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi à la 3e place des meilleures reprises de Bowie

Selon un classement du blog musical américain Grimy Goods, la chanteuse tunisienne Emel Mathtlouthi est placée en troisième position des meilleures reprises du la chanson cule « The man who sold the world » de David Bowie.

« The man who sold the wolrd » est l’un des titres phares du répertoire immense de la légende du rock David Bowie (1947 – 2016). Sortie en 1970, la chanson a été reprise maintes fois notamment par le groupe Nirvana en 1993.

Le blog musical basé à Los Angeles Grimy Goods a établi un classement des sept meilleures « covers » de « The man who sold the world ». L’auteure-compositrice et interprète tunisienne Emel Mathlouthi se retrouve dans le top trois grâce à reprise en balade envoûtante. La première place est sans surprise occupée par Nirvana.

F.B