Girnad 2023 : L’agriculture entre changements climatiques et difficultés économiques

Le 8e colloque international Girnad 2023 se tiendra dans un contexte international caractérisé par des difficultés économiques et des changements climatiques, qui affectent la sécurité alimentaire. Face à ce constat, l’agriculture tunisienne se trouve aux prises avec des défis majeurs qui seront débattus du 8 au 10 mars 2023 à Hammamet.

Le colloque, intitulé « Gestion intégrée des ressources naturelles et agriculture durable » (Girnad 2023) se tiendra à l’hôtel Golden Tulip Taj Sultan à Hammamet.

Il est organisé par l’Ecole supérieure d’agriculture de Mograne (ESA Mograne), en collaboration avec l’Institut de recherche agronomique (Iresa), l’Université de Carthage (UCAR) et le Centre international de recherche agricole dans les zones arides (Icarda), et portera sur 16 thèmes en rapport direct avec le contexte actuel du secteur.

Partant des effets tangibles du changement climatique, la dégradation des terres, la rareté des ressources hydrauliques, et la perte de la biodiversité constatés, la production agricole en Tunisie se trouve devant un véritable challenge, comme partout ailleurs dans le monde.

Pour faire face à cette situation critique, l’agriculture en Tunisie doit adopter une stratégie d’amélioration de la valeur ajoutée, de consolidation des circuits de commercialisation et d’approvisionnement, d’adéquation des services d’accompagnement, d’augmentation des capacités de valorisation et de transformation agro-industrielle.

Aussi, l’adoption d’une agriculture durable se pose désormais comme un impératif, afin de préserver l’intégrité écologique et biologique, maintenir les paysages agricoles et agro- pastoraux, et améliorer la résilience des agro-écosystèmes dans le pays.

C’est ainsi que le colloque contribuera au débat scientifique actuel, à travers la diffusion des connaissances et l’échange, ainsi que le partage d’expériences et de réflexions scientifiques sur les tendances et les problèmes majeurs d’une transition de l’agriculture tunisienne, vers des modèles d’intensification durable.

