Miss Tunisie 2023 sera élue le 11 février à Gammarth

Le concours de Miss Tunisie 2023 aura lieu officiellement du 8 au 11 février 2023 à l’hôtel The Residence à Gammarth, avec 16 participantes tunisiennes venant de différentes régions du pays. (Illustration : Nesrine Haffar, Miss Tunisie 2021).

Miss Tunisie 2023 se dédie cette année au bénévolat et au travail humanitaire, avec pour thème « La lutte contre le cancer du sein« , et s’engage à devenir une ambassadrice des bonnes intentions à l’échelle nationale et internationale.

Les 16 candidates tunisiennes sélectionnées commenceront par être soumises à une série de shootings et de vidéos promotionnelles, à Djerba. Elles participeront ensuite à une journée culturelle et de dégustation de plats régionaux tunisiens, à un défilé avec les costumes traditionnels de leurs régions respectives, et à une soirée de charité agrémentée par un défilé.

Contactée par Kapitalis, l’organisation Miss Tunisie informe que des compétitions auront lieu à l’hôtel The Residence à partir de 15h, telles que le Concours Fitness le 2/2, le concours Beauty With a Purpose, ainsi que la Journée culturelle, le 9/2.

La soirée finale du 11 février, qui doit consacrer Miss Tunisie 2023, aura lieu au Pavillon de la Baie de Gammarth à partir de 18h.

Cette session de 2023 envisage la présence d’invités de renommée internationale engagés dans le monde de la beauté et de la création, notamment la Polonaise Karolina Bielawska, actuelle Miss World, Olivia Yacé, sa dauphine ivoirienne, Miss Algérie, et Miss France.

