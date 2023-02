Tunisie : Me Jallali annonce la libération du cinéaste Issam Bouguerra

Me Rahal Jallali avocat du jeune cinéaste tunisien Issam Bouguerra vient d’annoncer, ce lundi 13 février, la libération de son client, en précisant que la Cour d’appel de Tunis a confirmé la décision de première instance relative à un non-lieu.

Dans un post publié sur sa page Facebook, l’avocat a également remercié tous ceux ont cru en la justice et en l’innocence de Issam depuis le début : «La créativité et l’art n’ont jamais été un crime», a-t-il écrit sachant que le concerné a été condamné à 15 mois de prison pour détention de stupéfiants pour consommation et a été innocenté dans l’affaire de trafic, comme il l’a toujours affirmé depuis son arrestation, en août 2021.

Rappelons que de nombreux artistes et activistes ont mené une campagne de soutien sous le slogan « Free Faracha», en référence à son film court-métrage «Papillon», primé en 2022 à Paris dans le cadre du Festival « Mon premier film », en recevant la la coupole d’or.

Y. N.