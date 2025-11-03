Message du ministère de la Culture suite à l’hospitalisation de Halima Daoud

Le ministère des Affaires culturelles a exprimé son soutien et ses vœux de prompt rétablissement à l’artiste Halima Daoud, suite à son hospitalisation.

Dans un post publié sur sa page Facebook, dans la soirée de ce lundi 3 novembre 2025, le département de la culture a exprimé ses vœux de pleine santé et de bien-être à Halima Daoud, en espérant qu’elle retrouve rapidement son public et ses fans, et ce,, dans les meilleures conditions.

L’actrice tunisienne a brillé aussi bien au théâtre qu’au cinéma et compte une filmographie de nombreuses années à succès, comprenant des œuvres tunisiennes célèbre, à l’instar de « Poupées d’argile » de Nouri Bouzid, « Fatma 75 » de Salma Baccar, ou encore plus récemment « Bin El Widyenee » de Khaled Barsaoui et « Conflit » de Moncef Barbouch.

Halima Daoud a également joué dans des films étrangers, « Le Messie » de Roberto Rossellini, « Leïla née en France » de Miguel Courtois ou encore « Le Sacre de l’homme » de Jacques Malaterre.

Y. N.