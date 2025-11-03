« L’Étranger » de François Ozon à l’IFT ce vendredi 7 novembre (Bande-annonce)

L’Institut français de Tunisie (IFT) invite les cinéphiles à une soirée de projection du film « L’Étranger » de François Ozon.

La soirée est prévue pour ce vendredi 7 novembre 2025 à 18h à l’Auditorium de l’IFT et les billets (Tarif : 6 DT) sont en vente à l’accueil de l’Institut ou en ligne sur son site web

—- Résumé —-

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion.

Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours.

Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

Bande-annonce :