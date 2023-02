Madart Carthage : Lancement du nouvel album de l’artiste palestinien Faraj Suleiman

L’espace Madart à Carthage accueillera ce soir, mardi 28 février, une séance d’écoute en exclusivité du nouvel album de l’artiste palestinien Faraj Suleiman.

On l’avait connu notamment avec « Better than Berlin », le compositeur, pianiste et interprète palestinien Faraj Suleiman revient en force avec un nouvel album baptisé « Upright Biano » qu’il a décidé de révéler ce soir à ses fans dans une trentaine de pays à travers le monde, dont la Tunisie, à travers une séance d’écoute à l’espace Madart à partir de 22h (entrée libre).

Le public tunisien avait l’occasion de rencontrer Faraj Suleiman l’été dernier dans le cadre du Festival international de Carthage où il avait donné un concert mémorable.

F.B