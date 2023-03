Les projets de films tunisiens retenus par la Commission d’aide à la production

La Commission d’aide à la production vient de dévoiler les 19 projets de films tunisiens qui bénéficieront d’une aide allant jusqu’à 4 millions de DT.

La nouvelle commission présidée par Mokhtar Rassaa est composée de Mohamed Abdellatif Layouni (producteur de cinéma), Khadijah Lemkcher (réalisatrice), Sihem Temimi (distributrice de films), Hafidha Gara Bibane (écrivaine), Samira Dami (critique) et Mounira ben Hlima (Directrice générale du Département des arts scéniques et des arts audiovisuels au ministère des Affaires culturelles).

Parmi les 75 projets de films parvenus à la commission, 19 projets ont été retenus : 8 longs métrages (4 fictions et 4 documentaires), 6 courts métrages (5 fictions et un film d’animation), en plus de 5 autres projets qui auront des aides à la finition et à l’écriture.

« Les financements alloués pour chaque projet varient selon le genre de film et l’aide demandée. Ils se situent entre 600 000 dinars et 25 00O dinars.« , indique le communiqué de la Commission.

La liste des films retenus

F.B