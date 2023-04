Série « Jbal lahmer » : Maram Ben Aziza sort de sa zone de confort

L’actrice tunisienne Maram Ben Aziza joue dans la série télévisée « Jbal Lahmer » diffusée durant le mois de ramadan. Un rôle qui change complètement de tout ce qu’elle a pu faire jusque-là.

« Jbal Lahmer » nouveau feuilleton ramadanesque qui passe en ce moment sur la chaîne nationale Al Wataniya, connaît beaucoup de succès auprès des téléspectateurs. Le casting réunit notamment Fathi Haddaoui, Nasreddine Shili, Chedli Arfaoui, Rim Ben Mahmoud, Nadia Boussetta ou encore Maram Ben Aziza qui interprète le rôle de Kaouther.

On l’avait connue notamment dans Maktoub, Maram Ben Aziza a longtemps joué des rôles qui se ressemblent et qui collent à sa personnalité, jusqu’à ce que Rabii Takkali lui offre un personnage complètement à l’opposé de tout ce qu’elle a pu faire jusque là ; une chance, mais aussi un vrai défi pour sortir de sa zone de confort et montrer l’étendue de son jeu d’acteur.

Lors d’une interview accordée à la radio Mosaïque.fm, la jeune actrice a fait savoir qu’elle était fière de participer à ce projet mais qu’elle attendait toujours le rôle de ses rêves.

