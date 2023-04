« Jbal lahmer » : Une série victime de censure, d’incompréhension et de mauvais timing

Le dernier épisode de la série Jbal Lahmer est prévu pour ce soir. Le feuilleton réalisé par Rabii Takali est passé au second plan durant ce mois de ramadan à cause de plusieurs facteurs qui n’ont pas joué en sa faveur.

Malgré un casting de choc avec plusieurs têtes d’affiche comme Fathi Haddaoui, Nasreddine Shili, Chedly Arfaoui, Nadia Boussetta, Najla Ben Abdallah …, le feuilleton Jbal lahmer qui passe depuis le début du mois de ramadan sur la chaîne nationale Al Wataniya, n’a pas fait l’unanimité. Plusieurs artistes n’ont pas hésité à fustiger le réalisateur comme le rappeur Artmasta qui a dit que la série n’avait aucun lien avec le quartier populaire de Jbal lahmer, Mohamed Ali Nahdi qui a trouvé que le scénario était mal écrit ou encore Najla Ben Abdallah qui joue dans le feuilleton et qui a déploré le manque de place accordée aux personnages féminins.

En plus de toutes ces critiques, Jbal lahmer aurait aussi été victime de censure de la part de la Télévision tunisienne qui produit la série, mais aussi du mauvais timing de sa diffusion contrairement à son concurrent Falloujah qui détient de record d’audience de ce ramadan. Des facteurs qui n’ont pas joué en sa faveur d’autant plus qu’il n’existe aucune rediffusion pour la série. Plusieurs téléspectateurs n’ont donc pas eu l’occasion de regarder les épisodes qu’ils avaient manqués, ce qui ne les a pas aidés à mieux comprendre la série qui nécessite d’être suivie de bout en bout afin de recoller tout les morceaux et de saisir le message du réalisateur.

F.B