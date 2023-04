Djerba : une belle démonstration de générosité et de don de soi

Interact Club Djerba vient de nouveau de marquer de son empreinte la scène locale insulaire, confirmant au passage l’étendue de son savoir-faire et de son implication au service de la collectivité.

Par Naceur Bouabid *

La quarantaine de jeunes, voire d’adolescents, élèves en majorité, qui animent ce club dans l’île, ont tout simplement impressionné et ont donné à plaire et à ravir lors de la soirée du 15 avril 2023 dédiée à la collecte de fonds. La salle des fêtes du complexe Palm Djerba était pleine de monde, parents et grands-parents, invités de tous bords, jeunes et adultes, sont venus nombreux pour assister au spectacle varié conçu de bout en bout par ces braves filles et garçons et dire tout leur soutien à leur initiative, Ô combien noble.

Faire œuvre utile

Ne se contentant plus de s’acquitter de l’action de charité «Le couffin de ramadan» qu’ils continuent de mener à bon escient en guise d’aide aux familles nécessiteuses, ils ont décidé de revoir leurs ambitions à la hausse : pourquoi ne pas agir autrement et faire œuvre utile dans d’autres domaines aussi, en l’occurrence la santé ou l’éducation ?

Moyennant quelques contacts et visites de terrain, ils n’ont pas tardé à fixer leur choix : sensibles aux doléances émises par la directrice de l’école, du reste très impliquée et coopérative, et apitoyés par l’injustice du sort qui accable les petits enfants de l’école, et qui risque de nuire à leur épanouissement, les jeunes membres du club se sont résolus à l’idée de faire de l’école primaire de Khazroun leur cible et l’objet de leur intervention.

C’est que dans cette école, la salle d’informatique, n’ayant d’informatique que le nom, s’avère à défaut d’ordinateurs, les quatre unités en possession étant défectueux, et la qualité de service de l’internet laisse à désirer; le bloc sanitaire, de surcroît, faute d’entretien, est dans un besoin pressant de travaux de réparation. Le coût estimatif du projet s’élève à 25 000 dinars, loin d’être peu pour des adolescents démunis, mais c’était sans compter sur leur ferme détermination à relever le défi et à mener le projet à terme.

De valeureux adolescents

Un travail de fourmi s’est alors ensuivi, sans relâche, illustré par une planification dans les règles et une répartition rigoureuse des tâches. Toutes et tous se sont mobilisés tous azimuts, dans la joie et avec le sourire, n’hésitant pas à frapper à toutes les portes, sans gêne, car mus par le sentiment de servir autrui, et le souci unique et majeur de porter leur beau projet à bon port pour rendre justice, un tant soit peu, aux élèves lésés de cette école. Leurs efforts ont été bien récompensés, couronnés par des acquis de taille qui, aujourd’hui, en font foi : outre les deniers collectés, des promesses de don d’ordinateurs pour équiper la salle et de matériaux de construction pour entreprendre les travaux de restauration ont été sérieusement engagées par des bienfaiteurs sollicités convaincus, charmés par la spontanéité et la sincérité de ces jeunes quémandeurs de soutien à la bonne cause, par leur audace inouïe.

En outre, tous les services rendus lors de la soirée de collecte de fonds (location de la salle, boissons, gâteaux, …) leur ont été généreusement et gratuitement accordés. N’est-ce pas assez pour les en féliciter et leur dire toute notre admiration ?

Au milieu de cette atmosphère de pessimisme navrant et de négativisme révoltant prévalant sous nos cieux, de cette fâcheuse tendance à la démission et à l’inaction, voilà une belle leçon de bravoure et une meilleure démonstration de don de soi, d’abnégation, d’altruisme, de solidarité émanant de ces valeureux adolescents, qui m’ont donné à me résoudre à croire que l’espoir d’un lendemain meilleur est toujours permis.

* Enseignant et activiste de la société civile.