Foire internationale du Livre de Tunis : Programme et nouveautés de la 37e édition

La 37e édition de la Foire internationale du Livre de Tunis aura lieu du 28 avril au 7 mai. Le comité d’organisation vient de dévoiler la programmation de cette nouvelle édition qui marque le grand retour de l’événement après plus d’une année d’absence.

La dernière édition de la Foire internationale du Livre de Tunis remonte à l’année 2021. Le plus grand événement dédié au livre en Tunisie n’a en effet pas eu lieu l’année dernière mais sera de retour à la fin de ce mois avec une nouvelle édition qui promet d’être grandiose.

Le comité d’organisation a tenu hier soir une conférence de presse pour donner plus de détails sur cette édition tant attendue et qui rend hommage à travers son affiche au grand historien Ibn Khaldoun et qui sera dédiée à la mémoire de l’ancien ministre et grand intellectuel Béchir Ben Slama qui nous a quittés cette année.

L’Irak sera cette année l’invité d’honneur de la Foire, avec aussi la participation de 22 pays et de 323 exposants. Comme chaque année, plusieurs prix littéraires seront proposés : Prix Bechir Khraief, Prix Ali Douagi, Prix Fatma Haddad, Prix Tahar Haddad, Prix Mustapha Khraief et Prix Sadok Mzigh. En plus de deux prix supplémentaires pour cette édition : Le prix Abdelkader Ben Cheikh et le prix Noureddine Ben Khedher.

La Foire proposera comme à l’accoutumée une programmation riche et variée pour les enfants à travers plus de 200 activités autour de la culture, de l’environnement, des arts, des sciences … et ce, avec la participation de plusieurs pays, dont la Lettonie, invité d’honneur de ce volet.

