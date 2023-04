Tunisie : forum sur les ressources humaines dans le secteur de la confection

La Chambre de commerce tuniso-belgo-luxembourgeoise (CCTBL) organise un forum intitulé : «Le développement du secteur de l’habillement et du textile par la mise à disposition de ressources qualitatives», ce jeudi 27 avril 2023, à 8H30, à l’hôtel Royal Thalassa Monastir.

Des intervenants locaux et issus de pays partenaires débattront des problématiques actuelles rencontrées par la filière afin de proposer des solutions et des recommandations à même d’assurer sa pérennité et son développement.

Face à un manque évident de ressources humaines qualifiées, le secteur de la confection et de l’habillement est appelé à réfléchir au développement de ressources humaines qualifiées pour assurer, d’une part sa pérennité et, d’autre part, la qualité fournie par les entreprises tunisiennes face à une demande internationale de plus en plus exigeante.