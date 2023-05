Nous venons d’apprendre avec consternation le décès du grand militant Sahbi Mhamdi, aujourd’hui à l’aube, jeudi 4 avril 2023, à Marseille, en France, où il s’était rendu en visite chez sa fille.

Sahbi Mhamdi est un militant de longue date qui a consacré sa vie à la défense des libertés et des droits en Tunisie.

Ouvrier, ancien membre du groupe Perspectives El-Amel Ettounsi, il a combattu la dictature de Bourguiba et de Ben Ali et joué un grand rôle dans la société civile au lendemain de la révolution de 2011. Il a ainsi contribué à la mise en place des bureaux de vote à l’étranger lors des élections de 2011 et 2014.

Connu aussi sous le pseudonyme de Amar, Sahbi Mhamdi était dévoué corps et âme à la cause de la liberté et de la démocratie. Il était aussi connu pour sa gentillesse, sa disponibilité, son altruisme et son intelligence des événements dans son pays.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse et à ses enfants Imad, Alya, Aida, à sa sœur Najet Mizouni, à ses frères et à toute sa famille, ainsi qu’à ses nombreux amis. La dépouille du défunt sera rapatriée au cours des prochains jours pour être inhumée au pays.