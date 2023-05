Explosion d’une mine à Jebel Mghila (Kasserine) : Une femme de 28 ans amputée d’une jambe

Les médecins ont amputé l’une des jambes de la femme de 28 ans qui a été blessée, ce mardi 9 mai 2023, dans l’explosion d’une mine à Jebel Mghila au gouvernorat de Kasserine.

C’est ce qu’a annoncé le directeur régional de la santé de Kasserine Abdelghani Chaâbani, dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant que la victime a été opérée à l’hôpital régional et a subi une amputation de la jambe gauche, ajoutant que désormais son état de santé est stable.

Rappelons que la femme, qui habite au flanc de la montagne, ramassait du bois et des herbes à Mghila, lorsqu’une mine a explosé, sachant que ces mines sont plantées par les terroristes retranchés dans les montagnes.

Dpuis 2012, ces mines ont fait des dizaines de victimes (morts et blessés) parmi les forces spéciales de la police, de la garde nationale et de l’armée nationale, ainsi que parmi les citoyens et même des enfants.

Y. N.