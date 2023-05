Attaque de Djerba : «Les Tunisiens toujours opposés à l’extrémisme»

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) a condamné «fermement» l’attaque «criminelle» et «lâche» perpétrée mardi soir, 9 mai 2023, contre la synagogue de la Grhiba à Djerba.

Dans un communiqué publié mercredi 10 mai 2023, l’organisation patronale a salué la «réactivité» et «l’efficacité» de la police et a déclaré que «les Tunisiens resteront toujours attachés aux valeurs de tolérance et de fraternité et opposés à toute forme d’extrémisme», malgré ces attaques criminelles et ignobles.

Selon le ministère de l’Intérieur, deux pèlerins (un citoyen tunisien et un ressortissant français) ainsi que trois officiers de la Garde nationale ont été tués dans une attaque mardi soir contre la synagogue de la Ghriba à Djerba. Quatre membres des forces de l’ordre et autant de civils ont également été blessés.

I.B.