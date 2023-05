Soupçons de corruption à Gafsa : Six individus arrêtés, dont un ancien gouverneur

Dans le cadre d’une enquête ouverte pour soupçons de corruption en lien avec l’octroi de licences de taxi individuel, six personnes ont été arrêtées, dont un ancien gouverneur de Gafsa et un ancien secrétaire général et deux employés dudit gouvernorat.

C’est ce qu’a annoncé Halim Abeda procureur adjoint et porte-parole des tribunaux de Gafsa, dans une déclaration accordée ce mardi 16 mai 2023 à l’agence Tap, en précisant que le parquet a ordonné la mise en détention des concernés en attendant la suite de l’enquête.

Ces derniers sont suspectés d’avoir falsifié des documents officiels de licences de taxi, octroyées illégalement et sans respect des procédures en vigueur.

Y. N.