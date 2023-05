Tunisie : Ennahdha appelle à la libération de Sadok Chourou

Le parti islamiste Ennahdha a appelé, ce jeudi 18 mai 2023, à la la libération de Sadok Chourou, arrêté cet après-midi, sur la route à bord de sa voiture.

Ennahdha affirme que l’arrestation de Sadok Chourou «a provoqué une grande panique au sein de sa famille, d’autant qu’il souffre de graves problèmes de santé», lit-on dans le communiqué du communiqué du parti islamiste qui ajoute que Sadok Chourou «avait été contraint d’arrêter ses activités politiques à cause de ses problèmes de santé»

Le parti a de ce fait tenu à informer l’opinion publique que Sadok Chourou souffre de graves maladies, «conséquences de sa longue période de détention et des pressions psychologiques et physiques auxquelles il a été soumis avant la révolution».

«Les dirigeants Ennahdha sont injustement visés en dehors du cadre légal, avec des méthodes marquées par un esprit de vengeance et un manque de respect de l’humain», dénonce encore le parti de Ghannouchi, en appelant à la libération des «détenus politiques et au respect des libertés et de la loi».