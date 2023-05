Rassemblement du FSN à Tunis : «Nous continuerons à lutter jusqu’à la chute du coup d’État»

Le Front de salut national (FSN) dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par des partis de l’opposition, a organisé, ce samedi 20 mai 2023, un rassemblement devant le théâtre municipal de Tunis pour réclamer la libération des «détenus politiques».

Des dirigeants et des partisans du FSN des ainsi que des proches des personnes arrêtées dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat ont pris part, cet après-midi, à ce rassemblement, afin d’exprimer leur colère suite aux arrestations des opposants en dénonçant des «procès politiques» et en affirment que «les dossiers sont vides et que les accusations sont montées de toutes pièces».

Ils ont également scandé des slogans hostiles au pouvoir en place et en particulier au président de la république Kaïs Saïed, qu’ils accusent de vouloir museler les opposants, en instrumentalisant la justice pour les placer en détention, ont-ils affirmé.

«Nous sommes tous menacés et nous pouvons tous de nous faire arrêter puisque le pouvoir du coup d’État veut nous museler… Mais nous n’allons pas nous taire et nous poursuivrons notre lutte pour défendre les droits et les libertés», a notamment lancé Samira Chaouachi,membre du FSN, qui a appelé à la libération des détenus.

Les manifestants ont réaffirmé leur volonté à défendre «la légitimité» et à se rassembler tous les samedis au centre-ville de Tunis afin d’exprimer «leur colère, dénoncer les injustice et réclamer la libération des détenus», ont-il dit, en ajoutant : «Nous continuerons à lutter jusqu’à la chute du coup d’Etat».

Y. N.