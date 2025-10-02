Justice | Mandat de dépôt contre Ahmed Abdelkefi et Boutheina Ben Yaghlane

Après avoir émis, tard dans la nuit d’hier, mercredi 1er octobre 2025, un mandat de dépôt en prison contre l’homme d’affaires Ahmed Abdelkefi pour des suspicions de corruption financière et administrative au sein de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le juge d’instruction principal du pôle judiciaire économique et financier a émis aujourd’hui un second à l’encontre de Boutheina Ben Yaghlane, ancienne directrice générale de cette institution, entre avril 2016 et août 2021.

Un autre mandat de dépôt a également été émis hier soir contre un ancien directeur général de la CDC, dont le nom n’a pas encore été divulgué.

Le juge d’instruction du pôle judiciaire financier devrait poursuivre ses investigations, effectuer les auditions nécessaires des autres cadres concernés et prendre ensuite les décisions judiciaires appropriées à leur égard, rapporte Mosaïque FM.

Ahmed Abdelkefi, âgé de 80 ans, est connu pour être un pionnier dans le lancement de nouveaux produits financiers sur la place tunisienne. Il a ainsi lancé la première société de leasing en fondant en 1984 Tunisie Leasing. En 1991, il a créé Tunisie Valeurs, premier intermédiaire en bourse tunisien, puis Tunisie Factoring, pionnière tunisienne des sociétés de factoring, en 1993. En 1994, il a fondé Tuninvest Finance Group (TFG), première société tunisienne spécialisée dans le capital-investissement. En 2005, il a lancé Tunisie LLD, première société spécialisée dans la gestion de parcs automobiles ou fleet management.

Ahmed Abdelkefi a présidé TLG Groupe Financier (englobant les métiers du leasing, du factoring et de la location longue durée), Integra Partners et la Société du pôle de compétitivité de Sousse. Il était aussi membre du conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie.

Père de l’ancien ministre des Finances Mohamed Fadhel Abdelkefi, Ahmed Abdelkefi est considéré comme l’un des principaux architectes de l’économie tunisienne qu’il a longtemps marquée de son empreinte comme haut fonctionnaire de l’Etat et comme opérateur privé. Il est connu pour sa discrétion et son intégrité, son arrestation et sa mise en dépôt dans le cadre de cette affaire a provoqué un grand choc dans le milieu des affaires en Tunisie et au-delà.

On ne peut encore juger de la teneur des accusations, puisque rien n’a encore filtré sur les supposées malversations ayant justifié les mises en dépôt. En attendant d’en savoir plus sur cette affaire et de juger du bien-fondé des décisions judiciaires, le principe de présomption d’innocence doit prévaloir.

