Projet Lomjti pour une alimentation scolaire saine et équilibrée

La cérémonie de clôture du projet Lomjti, qui œuvre à la promotion d’une alimentation scolaire saine et équilibrée, aura lieu les 1er et 2 novembre 2025, au palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd.

Lancé par l’association Balades Solidaires en décembre 2023 avec l’appui du Programme alimentaire mondial (Pam) et l’Union européenne (UE), dans le cadre du programme Adapt, Lomjti établit des liens entre agriculture durable et consommation responsable. Il vise l’autonomisation économique des femmes en milieu rural, l’innovation et la durabilité de l’alimentation scolaire et surtout l’impact d’une alimentation saine et équilibrée sur la santé et la scolarité des élèves.

La cérémonie de clôture, qui se tiendra sous le thème : «Lomjti X balades culinaires : Cultivons l’avenir – De la terre à l’école», réunira décideurs, acteurs de terrain et spécialistes pour échanger sur les moyens de pérenniser l’expérience pilote de Lomjti.

L’association Balades Solidaires profitera de l’occasion pour exposer des produits du terroir de 12 régions.

Au programme, également, un atelier de tressage, des démonstrations culinaires avec à la clé une dégustation de variétés de couscous autochtone et un défilé écologique de sensibilisation à la santé alimentaire.