Hommage à l’enseignante Awaṭef Ezzeddine décédée dans un accident à Agareb

Le collège Halima Chaabouni à Agareb a rendu hommage, ce mardi 29 avril 2025, à l’enseignante Awaṭef Ezzeddine décédée dans un tragique accident à Agareb qui a également coûté la vie, lundi, à une autre victime et fait 7 blessés.

La cérémonie commémorative a été organisée ce matin en l’honneur de Madame Ezzeddine, enseignante dévouée de sciences de la vie et de la Terre au collège de Agareb.

L’événement a rassemblé enseignants, élèves et différents membres du corps éducatif, tous unis dans la douleur et les témoignages émouvants se sont succédé, dressant le portrait d’une enseignante passionnée, appréciée de ses élèves pour sa pédagogie et son engagement.

Au-delà de ses qualités professionnelles, Awaṭef Ezzeddine était une « femme au grand cœur, toujours prête à aider et à soutenir son entourage », ont rappelé ses collègue qui ont exprimé leurs plus sincères condoléances à la famille de la défunte,

« La disparition d’Awatef laisse un vide immense au sein de la communauté éducative régionale et parmi tous ceux qui ont eu la chance de la connaître. Son souvenir restera gravé dans les cœurs comme celui d’une femme inspirante et d’une professionnelle exemplaire », ont-ils encore ajouté.

Rappelons que ce tragique accident impliquant deux voitures de louage a coûté la vie à un jeune de la région et fait sept blessés transférées à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax.

Y. N.