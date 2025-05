Tunis | Nouveau report de l’audience de Mohamed Boughalleb

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce jeudi 22 mai 2025, un nouveau report de l’examen de l’affaire du journaliste Mohamed Boughalleb.

L’audience est liée à une affaire de diffamation et atteinte à autrui via les réseau sociaux et ce suite une plainte déposée par une professeure universitaire contre le journaliste.

Me Hamadi Zaafrani a indiqué que l’audience a été reportée en attendant la confirmation de la convocation de la plaignante, sachant que Mohamed Boughalleb a pu bénéficié d’une remise en liberté le 20 février dernier.

Y. N.