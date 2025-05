22e congrès de la STCL│ «Innovation, robotique et excellence chirurgicale»

Le 22ᵉ Congrès national de chirurgie laparoscopique, organisé par la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique (STCL), se tiendra les 29 et 30 mai 2025 à l’Hôtel Sheraton, à Tunis, sous le thème « Innovation, robotique et excellence chirurgicale».

Ce congrès constitue un moment fort pour la communauté médico-chirurgicale tunisienne, rassemblant des experts de haut niveau, des praticiens expérimentés et des jeunes chirurgiens autour des avancées les plus récentes en chirurgie mini-invasive. Cette 22ᵉ édition s’articulera autour de plusieurs sessions riches animés par d’éminents experts internationaux.

Grande nouveauté cette année : un focus sur la chirurgie robotique, discipline en pleine croissance qui révolutionne les pratiques opératoires modernes.

Des workshops et ateliers de simulation seront également annoncés au cours de l’année, témoignant de l’engagement continu de la STCL en faveur de la formation et de l’innovation.

Selon le secrétaire général de la STCL, Pr Houcine Maghrebi, du service de chirurgie viscérale et digestive à l’hôpital de la Rabta, à Tunis, «ce congrès reflète l’engagement de la STCL à promouvoir l’excellence, l’innovation et la formation continue en chirurgie mini-invasive. L’introduction de la chirurgie robotique et du volet simulation marque une étape majeure pour l’avenir de notre discipline».