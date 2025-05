Rencontre à La Marsa │ «Être maman aujourd’hui»

La Bulle des Mamans organise un événement inédit à La Marsa, Tunis : «Être maman aujourd’hui», une journée de rencontres, d’échanges et de partages pensée pour toutes les mères, à chaque étape de leur parcours.

Depuis 13 ans, La Bulle des Mamans accompagne les femmes autour de la maternité. Cet événement gratuit et ouvert à tous, qui se tiendra le 14 juin 2025, de 10h à 19h, au Coffice La Marsa, mettra en lumière des sujets essentiels qui traversent la vie des mères : équilibre entre vie professionnelle et personnelle, charge mentale, retour au travail, transmission générationnelle, pression du «mythe de la mère parfaite», la maternité…

Une journée d’échange et de bienveillance

Chaque heure, une experte prendra la parole pour aborder un thème fort, avec une approche ludique et concrète. L’objectif : informer, accompagner, libérer la parole et valoriser les expériences, dans un cadre bienveillant et ouvert à tous.

En parallèle, dans un espace dédié, La Bulle des Mamans proposera des ateliers sur inscription autour de la maternité : allaitement, préparation à l’accouchement, yoga prénatal, valise de maternité… Des formats pratiques, pensés spécifiquement pour les futures et nouvelles mamans. Des stands Des partenaires engagés seront également présents via des stands soigneusement sélectionnés, en harmonie avec l’esprit de l’événement. Ils proposeront des produits, des services ou des conseils en lien avec le bien-être, la parentalité, la féminité…