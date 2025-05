La LTDH remercie ses soutiens et réaffirme son engagement pour les droits humains

Face aux marques de solidarité reçues, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a tenu à exprimer sa gratitude envers à l’ensemble de ses soutiens.

Dans une lettre signée par son président et diffusée ce mardi 27 mai 2025, la LTDH affirme que les messages de solidarité qui lui ont été adressés la conforte dans sa mission fondamentale :

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme adresse ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance à toutes les militantes et tous les militants parmi les anciennes et anciens de la Ligue, qui ont exprimé leur soutien indéfectible et leur engagement continu envers les principes et le parcours militant de la Ligue.

La Ligue exprime également sa gratitude profonde à toutes les organisations de la société civile nationales et internationales, aux instances indépendantes, aux journalistes, aux militantes et militants des droits humains, ainsi qu’aux voix libres, qui ont manifesté leur solidarité avec la Ligue et soutenu son action continue en faveur des droits humains.

Grâce à votre soutien, la Ligue restera une voix libre et engagée dans la défense des droits humains, des libertés, de la justice sociale et de la dignité humaine, en s’attachant fermement à son principe fondamental : tous les droits pour toutes et tous.

En réaffirmant sa fierté de cette confiance, la Ligue renouvelle son engagement à poursuivre la défense des droits humains, et à ancrer les valeurs de liberté, de justice et de dignité pour toutes les citoyennes et tous les citoyens.

Communiqué