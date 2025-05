Les condamnations prononcées contre les activistes de Gabès

La justice a rendu son verdict dans l’affaire des activistes arrêtés vendredi dernier lors d’un rassemblement pacifique organisé contre la pollution à Gabès.

Bassem Trifi, avocat et président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), a indiqué dans la soirée de ce mercredi 28 mai 2025, que Dali R’timi a été condamné à 4 mois ferme et que les deux autres activistes ont été condamnés, quant à eux, à deux mois de prison chacun.

Plusieurs organisations ont manifesté leur solidarité avec les trois jeunes arrêtés et condamnés ce jour et qui avaient pris part à un rassemblement afin de s’opposer à la création de nouveaux complexes industriels à Gabès et pour également réclamer la fermeture des unités chimiques.

Y. N.