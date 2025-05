Tunis | Perturbations et coupures d’eau annoncées par la Sonede

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et des coupures dans l’approvisionnement en eau potable affectant plusieurs zones de Tunis et de ses environs.

Un incident technique est survenu ce mercredi 28 mai 2025, nécessitant des travaux de maintenance urgents sur la conduite de distribution principale de 500 mm, située au niveau de Sidi Fateh, relevant de la délégation de Djebel Jelloud dans le gouvernorat de Tunis, précise la Sonede en ajoutant que des coupures et des perturbations sont attendues ce soir.

Celles-ci débuteront à 22h et concerneront la zone de Sidi Fatah, la délégation de Djebel Jelloud, ainsi que plusieurs quartiers de Tunis, notamment Cité Ben Aarfa, la eue de France et ses rues adjacentes, la cité du Stade, et la zone industrielle de Ben Arous

Selon le communiqué de la Sonede, la reprise progressive de l’approvisionnement en eau est prévue à partir demain jeudi 29 mai à partir de 22h, sachant que les travaux se poursuivront sans interruption.

Y. N.