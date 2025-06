Tunisie-Tourisme │ Une saison prometteuse, oui mais…  

«La saison touristique 2025 s’annonce prometteuse», a déclaré Mohamed Mehdi Houas, directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), à la radio Diwan FM, notant que plus de 3,4 millions de touristes sont arrivés en Tunisie du 1er janvier au 31 mai 2025, soit une hausse de 10,2% par rapport à la même période en 2024. Sauf que ces chiffres, s’ils sont bons à prendre, ne doivent pas cacher à nos yeux les faiblesses chroniques de notre tourisme.

«Si nous maintenons ce rythme de croissance, nous pouvons raisonnablement espérer atteindre notre objectif de 11 millions de visiteurs cette année contre 10,26 millions en 2024», a poursuivi M. Houas, se disant optimiste quant à la dynamique actuelle et soulignant que cette évolution positive confirme la validité des efforts déployés pour dynamiser le secteur.

Le DG de l’ONTT a également souligné la volonté de ne pas se limiter à une approche basée sur le volume. «Nous misons à la fois sur la quantité et sur la qualité. Nous travaillons à améliorer la qualité des services dans les hôtels et l’expérience touristique globale», a-t-il déclaré, sachant que les services restent le talon d’Achille de l’hôtellerie tunisienne.

D’un point de vue économique, les résultats sont également encourageants. En 2024, le chiffre d’affaires du tourisme a atteint 7,5 milliards de dinars (environ 2,21 milliards d’euros).

Cette année, avec la perspective de 11 millions de visiteurs, ce chiffre pourrait dépasser 8 milliards de dinars (2,35 milliards d’euros). C’est bon à prendre, mais il n’y a pas de quoi pavoiser, car ce chiffre restera en-dessous de ceux qui seront réalisés par les concurrents directs de la Tunisie au sud de la Méditerranée (et ne parlons pas des Européens), à savoir le Maroc, l’Egypte et la Jordanie, que notre pays dépassait largement dans les années 1980-1990 en termes d’entrées et de recettes.

C’est que ces pays ont beaucoup développé leur offre touristique au cours des dix dernières années alors que la Tunisie est restée portée sur le tourisme balnéaire bon marché et la formule peu rentable du all inclusive qui sert davantage les intérêts des tours opérateurs étrangers que ceux de la destination elle-même. Et cette réalité ne semble pas devoir changer de sitôt, les autorités et les hôteliers restant peu réceptifs aux critiques qui leur sont adressées depuis plusieurs années à ce sujet. Ils semblent attachés à de vieilles habitudes qui pénalisent l’activité touristique dans le pays et bradent ses atouts.

