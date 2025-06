Tunisie | Migration : Retours volontaires et perspectives d’avenir (OIM)

Tout en soulignant son engagement continu en faveur de retours sûrs et dignes, OIM Tunisie a annoncé, ce mardi 10 juin 2025, avoir facilité le retour volontaire de 196 migrants vers leur pays d’origine.

La même source précise que 149 bénéficiaires sont rentrés vers la Guinée Conakry, et 47 personnes vers la Côte d’Ivoire, ajoutant que ces opérations font partie intégrante du programme d’Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR), mis en œuvre en étroite coordination avec les autorités tunisiennes et les bureaux de l’OIM dans les pays de retour.

Cette collaboration garantit que chaque retour est effectué de manière humaine, sûre et digne, en priorisant le bien-être et les perspectives d’avenir des bénéficiaires.

Le programme AVRR offre une bouée de sauvetage essentielle aux migrants qui cherchent à rentrer chez eux et à reconstruire leur vie. Leurs histoires incarnent l’espoir et la détermination qui animent ces parcours :

N’sira, 32 ans, originaire de Guinée: « Je veux rentrer chez moi et retrouver ma famille. J’ai vraiment hâte d’ouvrir mon salon de coiffure en Guinée et d’y construire une nouvelle vie. »

Youssouf, 22 ans: « Je suis déterminé à rentrer chez moi, à suivre une formation professionnelle pour améliorer mes compétences et à m’intégrer avec succès dans la vie économique de ma communauté. »

Depuis le début de l’année 2025, plus de 3.700 migrants ont bénéficié du programme AVRR en Tunisie. Cette réalisation reflète l’engagement de l’OIM à soutenir les migrants dans leur retour volontaire et leur réintégration durable dans leur pays d’origine, favorisant l’espoir et l’opportunité de nouveaux départs.

Communiqué