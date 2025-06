Headcharger le 13 juin à Tunis | Un Show explosif en perspective

L’Institut français de Tunisie (IFT) accueille sur scène le groupe Headcharger pour un concert inédit dans le cadre de sa tournée « Sway 2025 ».

La soirée rock est prévue pour vendredi 13 juin à 21h et l’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles, indique l’IFT qui évoque un Show explosif en prévision et à ne manquer sous aucun prétexte :

Trop rock pour le métal ? Trop métal pour le rock ? Headcharger ne se pose pas ce genre de questions… Leur musique oscille entre le stoner rock et le métal le plus heavy, mais à tout moment, peut basculer dans la fougue du grunge des années 90 ou dans le hardcore le plus rageur.

Vous serez surpris par le groove et l’énergie qui opère dans ce savant mélange, distillé depuis maintenant 20 ans.

« Sway », le 8eme album fraichement sorti chez le Label At(h)ome, en est la preuve irréfutable.

« Sway », c’est à la fois un disque direct sur lequel la voix de Sébastien Pierre renoue avec son côté rauque et écorché et le résultat d’un travail collectif encore plus poussé que pour son prédécesseur, Antoine Cadot (batterie) et David Vallée (guitare et seconde voix) ayant cette fois eu le temps de prendre part au processus de composition dès le début en compagnie de David Rocha (guitare) et Romain Neveu (basse).