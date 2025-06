Cité de la Culture | Point Doc : Cinéma, écologie, et dialogue pour un monde durable

Point Doc revient pour sa 5ème édition engagée, placée sous le signe du dialogue entre cinéma documentaire et écologie.

L’affiche de cette édition incarne cette réflexion : diversité des regards, urgences climatiques, ouverture au monde autant de valeurs qui nourrissent la richesse du documentaire.

L’évènement organisé par Doc House se déroulera les 19, 20 & 21 Juin 2025 à la Cité de la Culture Chedli Klibi à Tunis et les organisateurs prévoient un programme riche, des invité.e.s et des expert.e.s du monde entier et un espace d’échange pour les professionnel.le.s.

Doc House – Tunisie est une organisation indépendante à but non lucratif fondée en 2018. Elle œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.