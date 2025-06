My-oya et les plaisirs de l’été

My-oya est une marque de prêt-à-porter créée il y a quelques années par Oumayma Kefi et qui, à l’approche de l’été, fait parler d’elle. Et pour cause : ses collections de maillots de bains pour hommes ne laissent pas les femmes indifférentes. Et ce marketing croisé fonctionne bien, d’autant que l’appel de la mer, du soleil et des autres plaisirs de l’été font toujours vibrer, les petits et les grands. Vidéo.

On a parlé de marketing croisé ? Justement, parce que la collection de l’été 2025 de My-oya s’intitule «À table, à la plage !», évoquant, en plus du maillot de bain, l’appel de la mer, les plaisirs de la table et le sens de l’amitié.

My-oya, c’est une marque de prêt-à-porter qui vous fait vibrer au rythme d’une vague de fraîcheur.

«Quand nous avons créé la marque My-oya, nous voulions qu’elle reflète l’image d’une Tunisie vive et joyeuse, libre, authentique, pleine d’énergie positive et de good vibes. Une Tunisie à laquelle on croit, et que l’on souhaite promouvoir à notre manière», explique Oumayma.

Evoquant sa collection de maillots pour l’été 2025, elle parle, un brin lyrique, des «souvenirs de plage, moments simples et saveurs inoubliables», ajoutant que «la nourriture a un goût différent quand elle est dégustée les pieds dans le sable ! Tout devient plus intense, plus savoureux, plus vivant».

Et pour revenir à ses maillots, parce qu’il s’agit surtout de cela, les histoires qu’ils racontent ne sont pas dissociables des symboles forts de la culture culinaire tunisienne : «le felfel piquant, l’harissa, la brika croustillante de La Goulette, le goût iodé du poisson grillé, les scènes animées des marchés pleins de fruits, de légumes frais et de poissons du jour… Sans oublier nos épices uniques, qui font toute la différence».

Pourquoi résister au souvenir, quand le présent appelle : le soleil, la plage, le sable fin, l’eau fraîche, les amis, les vannes, et la bonne bouffe ?

