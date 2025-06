Plateforme dédiée à la faune et la flore des îles en Tunisie

L’Association tunisienne de la vie sauvage (ATVS) a lancé Naturadex Islands, une plateforme numérique collaborative ayant pour objectif de centraliser, diffuser et valoriser les connaissances sur la faune et la flore des îles tunisiennes. Ce programme fait suite au déploiement réussi de la plateforme Naturadex, qui a permis de rendre accessibles plus de 2500 données sur la biodiversité des zones humides du gouvernorat de Béja.

La plateforme Naturadex Islands, qui n’est pas encore consultable à l’heure où nous mettons en ligne cet article, est censé offrir un accès complet à l’ensemble des données collectées par l’ATVS dans les îles tunisiennes et présente une check-list exhaustive des espèces présentes sur les îles, le tout à travers un portail intuitif.

Les utilisateurs auront également la possibilité de contribuer activement à l’amélioration des connaissances sur ces écosystèmes insulaires par la soumission de leurs propres observations.

Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’Association Notre Grand Bleu (NGB), l’Association Jlij pour l’environnement marin (Ajem), l’Association Kraten pour le développement durable, culturel et des

loisirs (AKDDCL), l’Association Tipaza, The Dreamer, et le Laboratoire de diversité, gestion et conservation des systèmes biologiques, ainsi qu’avec l’ensemble des experts naturalistes pour leurs critiques constructives lors des réunions de démonstration.

Ce programme est financé par le Critical Ecosystem Partnership Fund (Cepf) et l’Initiative Petites Îles de Méditerranée (PIM).

Communiqué.