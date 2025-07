Tournée d’été d’Emel Mathlouthi │ De Dougga à Londres en passant par Casa, Oslo et Munich (Vidéos)

La star internationale tuniso-française Emel Mathlouthi poursuit son bonhomme de chemin sur la voie de pop internationale. Son album ‘‘Mra’’ (Femme) à connotation féministe, sorti il y a un peu plus d’un an et qui a été présenté lors d’une quarantaine de concerts à travers le monde, meublera également la tournée d’été d’Emel qui l’amènera dans de prestigieux festivals internationaux.

Cet été, Emel se produira dans son pays natal, la Tunisie, pour la première fois depuis quatre ans. Elle sera ce soir au Festival International de Dougga, à Téboursouk. Elle poursuivra ensuite sa tournée internationale selon le programme suivant :

5 juillet, Eurockéennes, Belfort, France (Acid Arab);

7 juillet, Jazzablanca, Casablanca, Maroc;

12 juillet, ‘‘Ô nuit, ô mes yeux’’, Festival d’Avignon, France;

15 juillet, Festival d’Avignon, France;

19 juillet, Munich Kammerspiele, Munich, Allemagne;

25 juillet, Paleo 2025, Nyon, Suisse;

9 août, Arty Colors Festival, Briançon, France;

17 septembre, Cosmopolite Scene, Oslo, Norvège;

16 novembre, The Garage, Londres, Grande-Bretagne;

26 novembre, Kaserne (Rossstall 1), Bâle, Suisse;

Le 29 novembre, La Filature, Mulhouse, France.

D’autres concerts seront programmés au cours de l’automne et de l’hiver prochains.

‘‘Mra’’ a été créé par et pour les femmes, afin de les mettre en valeur et d’amplifier leurs voix à travers un art innovant et inédit. Le quatrième album studio d’Emel, entièrement enregistré avec une équipe d’artistes femmes et/ou queer, a touché des publics du monde entier. Il était donc naturel pour Emel d’inviter toutes les femmes de sa vie à participer à la vidéo célébrant son premier anniversaire.

‘‘Souty/My Voice’’ (extrait de ‘‘Mra’’).

‘‘Lose My Mind’’ (Acid Arab Remix)