France | Le député Olivier Marleix s’est suicidé à son domicile

Le député français Olivier Marleix, élu Les Républicains (LR), s’est donné la mort lundi 7 juillet 2025 à son domicile d’Anet, dans le département d’Eure-et-Loir (centre de la France).

Âgé de 53 ans, le parlementaire a été retrouvé pendu dans une chambre de sa maison, a confirmé le parquet de Chartres dans un communiqué relayé par l’AFP.

C’est le maire de la commune qui a alerté les autorités. Les gendarmes, dépêchés sur place en milieu d’après-midi, ont découvert son corps «inanimé, pendu par une corde attachée à une poutre», selon les termes du parquet. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame, et des perquisitions ont été menées dans la maison et le véhicule du parlementaire.

Fils de l’ancien ministre Alain Marleix, Olivier Marleix siégeait à l’Assemblée nationale depuis 2012. Figure de la droite républicaine, Il avait présidé le groupe LR à l’Assemblée entre 2022 et 2024 et s’était fait remarquer par ses prises de position fermes sur la souveraineté industrielle, la réforme de l’État et les enjeux institutionnels.

Ce suicide intervient dans un contexte politique particulièrement tendu en France, à la suite des élections législatives anticipées qui ont profondément recomposé le paysage parlementaire.

La disparition d’Olivier Marleix laisse un vide dans une famille politique déjà fragilisée par la crise interne des Républicains.

D. G.