Les jeunes cinéastes méditerranéens à l’honneur à Marseille

La ville de Marseille accueillera la cérémonie de remise du Prix À Première Vue, une initiative consacrée aux courts-métrages réalisés par de jeunes cinéastes issus de plusieurs pays du pourtour méditerranéen, dont la Tunisie. La soirée se tiendra ce jeudi 10 juillet 2025 de 19h à 21h à l’Auditorium du Mucem, dans le cadre de la 36ᵉ édition du FIDMarseille, festival international du documentaire.

Ce prix, soutenu par la Copeam, le FIDMarseille, TV5Monde et le Mucem, récompense chaque année des films courts issus de formations cinématographiques en Algérie, Tunisie, Maroc, Liban et Palestine. Il vise à mettre en lumière de nouveaux regards, souvent critiques, sur les sociétés méditerranéennes contemporaines.

La Tunisie représentée par Bilel Zaghdoudi

Parmi les œuvres projetées, le court-métrage ‘‘1321’’ du jeune réalisateur Bilel Zaghdoudi, formé à l’École supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de Gammarth, représentera la Tunisie. Le film interroge la mémoire et les traces laissées par les lieux, avec une approche sensorielle et poétique, ancrée dans l’espace urbain.

Aux côtés de 1321, seront également projetés : ‘‘La Conspiration des tortues’’ de Kamir Abbas-Terki (Algérie – LabDZ/Institut Français), ‘‘Shattered Memory’’ de Hayat Laban (Palestine – Dar al-Kalima University), ‘‘Toilet Paper’’ de Rami Serhal (Liban – Académie Libanaise des Beaux-Arts), ‘‘Carré Bleu’’ de Charlélie Chasteau (Maroc – ÉSAV Marrakech).

Des œuvres brèves mais incisives, qui révèlent une génération de cinéastes en devenir, aux esthétiques variées mais aux préoccupations communes : mémoire, société, frontières, libertés…

Passerelle entre les deux rives

Le Prix À Première Vue s’inscrit dans une dynamique de coopération et d’échange entre écoles et institutions culturelles du bassin méditerranéen. Il permet non seulement aux jeunes réalisateurs de confronter leurs œuvres à un public international, mais aussi de participer à des rencontres et débats autour de la création contemporaine.

La soirée, ouverte au public, se conclura par la remise officielle du Prix 2025, en présence des partenaires et de plusieurs auteurs.

