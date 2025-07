Kaïs Saïed s’enquiert de la situation environnementale à Monastir

Le président Kaïs Saïed a effectué une visite inopinée hier, mercredi 9 juin 2025, à minuit, dans le gouvernorat de Monastir, où il a évalué la situation environnementale préoccupante dans le golfe de Monastir. (Ph. Capture d’écran).

Il a visité la plage de Ksibet El Mediouni, récemment touchée par une catastrophe écologique. Sur place, le président s’est entretenu avec les habitants, qui ont exprimé leur profonde inquiétude face à la situation environnementale désastreuse.

Il s’est ensuite rendu à la station d’épuration «Sayada-Lamta-Bouhjar » de la ville de Lamta, avant de poursuivre sa visite dans la région de Sayada.

Selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux par des internautes de la région, des citoyens se sont plaints du ministre de l’Environnement qui, lors d’une visite la veille au même endroit, avait tenu un discours qui n’a pas convaincu ses interlocuteurs. Et est rentré à Tunis sans rien décider.

On ne sait pas si cette visite présidentielle va être suivie de décisions ou de mesures urgentes pour régler les problèmes constatés sur place et dont les citoyens ne cessent de se plaindre et les médias de rendre compte à longueur de journée.

On attendra pour voir et juger de l’utilité de telles activités qui ne devraient pas se contenter de l’effet d’annonce, car elles perdraient toute crédibilité aux yeux des citoyens, souvent acteurs et victimes des problèmes environnementaux qu’ils dénoncent.

I. B.