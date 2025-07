Le poème du dimanche | ‘‘Le cimetière marin’’ de Paul Valéry

Né en 1871 à Sète, de père corse et d’une mère italienne, Paul Valery est poète, écrivain et philosophe. Membre de l’Académie française et Professeur au Collège de France. (Ph. Paul Valéry / Cimetière de Sète).

En 1917, à cinquante six ans, il publie La Jeune Parque, texte qui fait sa renommée et l’installe rapidement comme un intellectuel qui compte. Il mène une vie littéraire où s’entremêlent, création poétique, conférences, essais, réflexions théoriques dont l’exigence est notoire.

Symboliste, resté fidèle à Mallarmé, sa poésie est marquée peu à peu par l’éloge de l’esprit, non sans attaches métaphysiques. Il décède en 1945. Le musée de Sète porte aujourd’hui son nom.

Tahar Bekri

Ce toit tranquille, où marchent les colombes,

Entre les pins palpite, entre les tombes,

Midi le juste y compose de feux

La mer, la mer, toujours recommencée !

O récompense après une pensée

Qu’un long regard sur le calme des dieux !

Quel pur travail de fins éclairs consume

Maint diamant d’imperceptible écume,

Et quelle paix semble se concevoir !

Quand sur l’abîme un soleil se repose,

Ouvrages purs d’une éternelle cause,

Le temps scintille et le songe est savoir.

Sable trésor, temple simple à Minerve,

Masse de calme, et visible réserve,

Eau sourcilleuse Œil qui gardes en toi

Tant de sommeil sous un voile de flamme,

O mon silence !…Edifice dans l’âme,

Mais comble d’or aux mille tuiles Toit !

Temple du Temps, qu’un seul soupir résume,

A ce point pur je monte et m’accoutume,

Tout entouré de mon regard marin ;

Et comme aux dieux mon offrande suprême,

La scintillation sereine sème

Sur l’altitude un dédain souverain.

Comme le fruit se fond en jouissance,

Comme en délice il change son absence

Dans une bouche où sa forme se meurt,

Je hume ici ma future fumée,

Et le ciel chante à l’âme consumée

Le changement des rives en rumeur.

Beau ciel, vrai ciel, regarde-moi qui change !

Après tant d’orgueil, après tant d’étrange

Oisiveté, mais pleine de pouvoir,

Je m’abandonne ç ce brillant espace,

Sur les maisons des morts mon ombre passe

Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir

(extraits)

Morceaux choisis, Gallimard, 1930.