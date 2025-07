Le triomphe du design Kia aux Red Dot Award Design Concept 2025

Kia a remporté cinq distinctions lors du Red Dot Award : Design Concept 2025, confirmant ainsi son leadership dans le domaine du design innovant et durable. Le concept PV5 WKNDR a reçu la plus haute distinction du concours, le prestigieux prix «Best of the Best», tandis que les concepts PV1, PV5, PV7 et EV2 ont chacun été récompensés dans la catégorie «Voitures et Motocycles».

«Remporter cinq prix Red Dot Design Concept, dont le “Best of the Best”, est une grande fierté pour Kia», a déclaré Karim Habib, vice-président exécutif et directeur du design mondial de Kia. «Être reconnu par l’un des concours de design les plus prestigieux au monde est une immense réussite. Cela reflète l’innovation réfléchie et l’engagement que nous mettons dans chaque modèle que nous concevons. Nous continuerons sur cette lancée pour façonner l’avenir d’une mobilité durable et accessible», a-t-il ajouté.

Kia PV5 WKNDR Concept, une nouvelle vision de l’aventure électrifiée

Le Kia PV5 WKNDR Concept est un van électrique d’aventure basé sur la plateforme PBV (Platform Beyond Vehicle), dévoilé pour la première fois lors du Sema Showcase 2024. Conçu pour passer aisément de la ville aux terrains les plus escarpés, il propose une nouvelle approche audacieuse d’un mode de vie durable.

Doté d’équipements tout-terrain et d’un système de rangement extérieur innovant pouvant être transformé en cuisine mobile, le PV5 WKNDR Concept est idéal pour les aventures en dehors des sentiers battus. Son intérieur modulaire, hautement personnalisable, permet d’optimiser l’espace et la fonctionnalité.

L’énergie autonome est générée via des panneaux solaires intégrés et des roues avec turbines hydrauliques, tandis qu’un système de rails intérieurs permet de garder le matériel organisé et accessible – illustrant ainsi l’engagement de Kia envers une innovation pratique.

Des concepts PBV et EV centrés sur l’utilisateur

Aux côtés du PV5 WKNDR, quatre autres concepts Kia ont été récompensés pour leur design avant-gardiste, centré sur l’utilisateur.

• Le Concept PV1 est un PBV ultra-compact pensé pour les livraisons urbaines du dernier kilomètre. Avec son profil mince, ses capacités de conduite autonome et son intérieur personnalisable de manière intuitive, il est parfaitement adapté aux environnements urbains denses.

• Le PV5, encore non commercialisé aux États-Unis, est un PBV de taille moyenne conçu à la fois pour le transport de passagers et de marchandises. Il propose plusieurs configurations intérieures flexibles, dont un espace de travail type «Driver’s Desk» et des sièges adaptables à différents besoins.

• Le Concept PV7 offre le plus grand volume de chargement de la gamme PBV de Kia. Son intérieur plat et spacieux, sa configuration bureau mobile et ses solutions de rangement intégrées en font un allié idéal aussi bien pour les PME que pour les grandes entreprises logistiques.

• Enfin, le Concept EV2 est un SUV électrique compact du segment B, combinant un design robuste et polyvalent avec des technologies EV avancées. Grâce à son architecture sans pilier central et son intérieur reconfigurable, il s’adapte aisément à une variété de modes de vie. Un hommage à la philosophie «Opposites United» de Kia Ces distinctions viennent souligner le succès de la philosophie de design «Opposites United» de Kia, qui fusionne des concepts opposés – technologie et nature, praticité et émotion – pour offrir des solutions de mobilité durables et centrées sur l’humain. Grâce à des designs PBV et EV pensés pour des modes de vie variés, Kia confirme son statut de leader mondial du design automobile.

Créé en 1955, le Red Dot Design Award est l’un des concours de design les plus prestigieux au monde. Il est jugé par un panel international d’experts et récompense l’excellence dans le design de produits, de marques et de concepts selon des critères d’innovation, de fonctionnalité et de qualité.

Palmarès au Red Dot Award – Design Concept 2025 :

Kia PV5 WKNDR Concept : Best of Best;

Kia Concept PV1: Winner;

Kia Concept EV2 : Winner;

Kia Concept PV7 : Winner;

Kia Concept PV5 : Winner.