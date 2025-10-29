Le Kia PV5 Cargo inscrit au Guinness Worlds Records

Kia entre dans l’histoire en établissant une nouvelle référence mondiale pour l’autonomie électrique (AER). Le Kia PV5 Cargo, premier véhicule utilitaire léger 100 % électrique de la marque, issu de sa gamme innovante Platform Beyond Vehicle (PBV), vient d’obtenir un titre Guinness World Records pour «la plus grande distance parcourue par une fourgonnette électrique légère à batterie, avec charge utile maximale, sur une seule charge : 693,38 km (430,84 miles).»

Le modèle utilisé pour ce défi était la version PV5 Cargo Long Range à 4 portes, équipée d’une batterie de 71,2 kWh, et transportant sa charge utile autorisée maximale de 665 kg.

Sur une seule charge, il a parcouru 693,38 kilomètres, établissant ainsi un nouveau record d’efficacité et d’endurance dans le segment des utilitaires électriques.

L’essai record s’est déroulé le 30 septembre 2025, dans des conditions réelles de conduite sur des routes publiques au nord de Francfort, en Allemagne.

«Même si Kia est encore nouveau sur le marché des utilitaires légers, ce record témoigne de la polyvalence et de l’innovation qui animent notre premier PBV. Cela prouve que nous sommes un acteur sérieux du segment», a déclaré Marc Hedrich, président et Ceo de Kia Europe. «Le fait qu’une grande partie de notre clientèle potentielle puisse exploiter ce véhicule pendant presque deux jours de travail complets sur une seule charge en dit long sur ses capacités réelles. Le PV5 allie efficacité, flexibilité et connectivité intelligente dans un seul et même véhicule», a-t-il ajouté.

Praticité du Kia PV5 au quotidien

Le parcours du record a été soigneusement conçu pour reproduire les conditions réelles des opérations de livraison et de logistique.

Sur une boucle de 58,2 kilomètres combinant circulation urbaine et extra-urbaine, le PV5 Cargo a affronté feux tricolores, intersections, ronds-points et trafic dense — autant d’obstacles quotidiens pour les chauffeurs-livreurs.

Le véhicule a également dû gravir un dénivelé de 370 mètres à chaque boucle, qu’il a répétée 12 fois, tout en maintenant sa charge utile maximale, avant de s’arrêter au terme de la douzième boucle.

Ces conditions exigeantes soulignent l’efficacité et la fiabilité supérieures du PV5 Cargo. Conçu par les ingénieurs Kia pour optimiser l’usage pratique, il s’impose comme une solution de mobilité urbaine durable et performante.

Les héros derrière le volant

Le record a été réalisé par George Barrow, journaliste automobile reconnu spécialisé dans les utilitaires, et Christopher Nigemeier, ingénieur principal au Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC).

Barrow, fort de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine et membre du jury du prix International Van of the Year (IVOTY) depuis 2016, représentait le Royaume-Uni. Nigemeier, diplômé en génie mécanique, fait partie de l’équipe de développement du PV5.

«Je suis vraiment ravi d’avoir participé à ce record Guinness World Records. Ce fut une expérience exigeante mais inoubliable», a déclaré Barrow. Et Nigemeier de renchérir : «J’ai été impressionné par l’endurance du Kia PV5 : plus de 430 miles sur une seule charge, avec une charge complète ! C’est une prouesse remarquable, et je doute que ce record soit facilement battu. Le PV5 et Christopher ont été des partenaires exceptionnels pour ce défi. En tant qu’ingénieur, ce défi avait une dimension à la fois technique et personnelle.».

«George apportait une grande expérience du test de véhicules utilitaires, tandis que je connaissais parfaitement la chaîne de traction du PV5. Nous nous sommes lancés dans une petite compétition amicale pour voir qui tirerait le plus d’énergie de chaque kilowattheure. Au final, c’est le véhicule lui-même qui nous a le plus impressionnés», a expliqué le célèbre ingénieur.

La tentative a été préparée avec rigueur : des inspecteurs de TÜV Hessen et de buck Vermessung ont supervisé le chargement et vérifié la conformité aux poids réglementaires.

Le trajet a été entièrement enregistré par GPS et caméras embarquées.

Avant le départ, la batterie du PV5 a été chargée à 100 %, puis les ports de recharge et le compartiment de chargement ont été scellés jusqu’à la fin du trajet, d’une durée totale de 22 heures et 30 minutes.

Premier membre de la famille PBV de Kia

Premier modèle de la gamme PBV, le PV5 repose sur l’architecture innovante E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) et adopte une conception modulaire en «blocs».

Cette flexibilité permet de proposer plusieurs configurations — Cargo, Passenger, Châssis-Cabine et Véhicule Accessible en Fauteuil Roulant — adaptées à de multiples usages professionnels ou personnels.

La version PV5 Cargo offre jusqu’à 4,4 m³ d’espace de chargement et une capacité utile allant jusqu’à 790 kg.

Les clients peuvent choisir entre plusieurs batteries — 51,5 kWh, 71,2 kWh, et prochainement 43,3 kWh — selon leurs besoins opérationnels.

Avec ce record Guinness World Records, Kia réaffirme son engagement envers une mobilité innovante, efficiente et pratique. Et le Kia PV5 Cargo, détenteur du record, sera exposé au Salon Solutrans de Lyon (Eurexpo), du 18 au 22 novembre 2025, Hall 5 – Stand C130.

Communiqué.