Reprise de la distribution de l’eau potable dans le Grand Tunis

Comme annoncé par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), l’eau a de nouveau coulé des robinets hier en fin de soirée dans le Grand Tunis (Ariana, Manouba, Ben Arous et Tunis), après plusieurs heures d’une coupure provoquée par un incendie dans le transformateur de la station de pompage de Ghdir El-Goulla.

Cependant, l’eau est encore légèrement trouble ce mardi 22 juillet 2025, ce qui en dit long sur l’état des canaux de distribution dont la vétusté est de notoriété publique.

La coupure a duré quelque cinq à six heures, entre 14 heures et 20 heures, selon les régions et leur position dans le réseau.

Rappelons que la station de pompage et de traitement de Ghdir El-Goulla alimente en eau potable de vastes zones urbaines allant de Jebel El-Oust, Zaghouan, Mornag, Khelidia, Hammam-Lif, Hammam-Chatt et Borj Cedria, au sud de la capitale, à l’Ariana, El-Ghazela, Sidi Thabet et Kalaat Andalous, au nord.

Les canaux reliant toutes ces zones sont d’une longueur de 1500 kilomètres et le rythme de pompage optimal y est de 8 m3/seconde en temps normal.

Manque de pot pour la direction de la Sonede, qui était sur le pont au cours de ces dernières 24 heures, la coupure d’eau de robinet a coïncidé avec la journée la plus chaude depuis le début de l’été avec des températures ayant atteint 47°C dans la capitale.

I. B.