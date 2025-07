La Tunisie veut réduire l’impact négatif du pain sur la santé publique

La Tunisie vise à réduire de 30% la teneur en sel du pain subventionné afin d’améliorer la santé publique et de respecter les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les Tunisiens sont parmi les plus gros mangeurs de pain au monde et cela n’est pas sans incidence sur leur santé. Aussi le gouvernement a-t-il lancé récemment une stratégie ambitieuse visant à réduire de 30 % la teneur en sel du pain subventionné, conformément aux recommandations de l’OMS pour la prévention de l’hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires, qui touchent un nombre croissant de personnes.

L’initiative a été lancée lors d’une session parlementaire de la Commission de l’industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l’énergie et de l’environnement, à laquelle ont participé des représentants des ministères de la Santé, de l’Agriculture et du Commerce.

Le pain, aliment de base de l’alimentation tunisienne, représente 35 à 40% de l’apport quotidien en sel, ce qui rend cette mesure cruciale pour améliorer la santé publique.

Ce plan comprend deux mesures. Tout d’abord, la réduction progressive de la teneur en sel du pain subventionné. Parallèlement, le taux d’extraction de la farine de blé tendre devrait passer de 78% actuellement à 85%.

Ce changement améliorera la qualité du pain, l’enrichissant en fibres, minéraux et vitamines, favorisant ainsi la digestion et la lutte contre l’obésité et le diabète.

En décembre 2023, une dégustation avait déjà mis en évidence l’appréciation des prototypes de pain riches en fibres.

Par ailleurs, la consommation de pain a considérablement augmenté ces dernières années, avec plus de 6,9 millions de quintaux de farine utilisés chaque année, ce qui met à rude épreuve le système de subventions. Les ministères concernés ont annoncé que le projet se déroulerait en plusieurs phases et s’accompagnerait d’un plan de communication publique visant à mobiliser les boulangers et les consommateurs et à assurer une transition efficace.

Rappelons que l’obésité et le diabète sont en passe de devenir eux aussi des problèmes de santé publique en Tunisie, où l’on mange aussi beaucoup de pâte (couscous, spaghettis, etc.).

I. B.