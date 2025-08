Les Journées cinématographiques de Carthage rendront hommage à Ziad Rahbani

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) dans leur 36e édition, du 13 au 20 décembre 2025, rendront hommage au musicien, dramaturge, acteur et journaliste libanais Ziad Rahbani.

Le nom de Ziad Rahbani est associé aux grandes figures du nouveau cinéma arabe, que ce soit en tant qu’acteur ou compositeur, parmi lesquels : Farouk Beloufa, Randa Chahhal, Kassem Hawal et Maroun Bagdadi.

La présence de Ziad Rahbani à cette édition ne sera pas marquée par son “ Long métrage américain”, mais bien par son sens artistique unique et son intelligence musicale.

La programmation du festival inclura une sélection de films auxquels il a participé, ainsi que des activités spéciales mettant en lumière son parcours créatif.

Notons que Ziad Rahbani, fils de la diva Fairouz et du compositeur Assy Rahbani, est considéré comme l’une des figures les plus marquantes de la musique et du théâtre dans le monde arabe. Il est décédé à l’âge de 69 ans samedi 26 juillet 2025 à Beyrouth.