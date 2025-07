Décès de Ziad Rahbani | Une icône de la musique arabe contemporaine

Avec le décès, ce samedi 26 juillet 2025, du musicien libanais Ziad Rahbani, à l’âge de 69 ans, c’est l’un des plus audacieux novateurs de la musique arabe contemporaine qui tire sa révérence.

Fils de la diva Fairouz, Ziad Rahbani est considéré comme l’une des figures les plus marquantes de la musique et du théâtre dans le monde arabe, et comme l’héritier légitime de l’école Rahabani fondée par son père Assi, qui a connu son heure gloire dans les années 1960-1990.

Ses compositions, souvent interprétées par sa propre mère, marient avec bonheur la musique arabe à la musique occidentale et au jazz, donnant un souffle nouveau et une fraîcheur à la musique contemporaine.

