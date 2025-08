Solidarité Gaza | La flottille Soumoud au départ de la Tunisie le 4 septembre

Le Comité d’organisation de la flottille internationale Soumoud pour briser le blocus a annoncé le lancement des préparatifs pour la prochaine mobilisation en direction de la bande de Gaza.

Un premier départ depuis l’Espagne est prévu le 31 août et le second depuis la Tunisie est programmé pour le 4 septembre, précisent les organisateurs lors d’une conférence organisée au siège de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à Tunis, en précisant que des dizaines de navires se préparent également à prendre la mer depuis les continents européen et africain, avec la Tunisie et l’Espagne comme points de passage clés.

Ces initiatives nationales et internationales visent à briser le blocus à mettre fin au massacre, sachant que la flottille acheminera de l’aide destinée au peuple palestinien de Gaza, qui fait face à un véritable génocide commis par l’entité sioniste.

Y. N.